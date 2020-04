Acidente mata casal hoje na BR-153 no Norte Pioneiro

No KM 29 do trecho entre Jacarezinho e Santo Antônio da Platina

Acidente em torno de 10h40m neste sábado, dia 21, matou um casal que estava numa motocicleta no KM 29 da BR-153, entre Jacarezinho e Santo Antônio da Platina.

De acordo com informações preliminares, a moto deslizou numa mancha de óleo na pista e colidiu na lateral de um caminhão da empresa Irmãos Darolt Transportes, de Araranguá, Santa Catarina.

Foi numa curva perto da ponte do rio Jacaré.

Os corpos foram encontrados ao lado da pista, num matagal.

A Polícia Rodoviária Federal do posto de Santo Antônio da Platina está no local neste momento.

MAIS INFORMAÇÕES AINDA HOJE