Acidente mata grávida de 22 anos entre Jacarezinho e Ribeirão Claro

Colisão entre Fiorino e Gol

Exclusivo: Vanusa Dias da Silva (foto), de 22 anos, perdeu a vida em torno das 15h10m desta sexta-feira, dia 20, no KM 4 da PR-431, entre Jacarezinho e Ribeirão Claro.

O acidente foi do tipo abalroamento transversal.

A vítima estava como passageira no VW/Gol (placas CBQ- 1574/Jacarezinho), o qual era conduzido pelo marido, Henrique de Mello Andrade, 18, que sofreu ferimentos médios , sendo encaminhado à Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Claro.

O utilitário Fiat/Fiorino (placas AEJ-5286/Londrina), era dirigido por Thiago André Lemes, 34 , sem ferimentos.

O óbito foi no local.

Realizado o exame etilômetro o no condutor do Fiorino, ficou constatado que não havia ingerido bebida álcool.

A Polícia Rodoviária Estadual de Santo Antônio da Platina (Cabos Trindade e Kiyoshi) atendeu a ocorrência, com apoio da equipe do Destacamento da Polícia Militar de Ribeirão Claro e do Instituto Médico Legal de Jacarezinho.

O corpo da moça será sepultado na tarde deste sábado no cemitério ribeirão-clarense.