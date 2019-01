Acidente mata grávida de oito meses em Carlópolis

No começo da tarde desta quarta-feira



Colisão transversal às 12 horas desta quarta-feira, dia nove, envolvendo uma VW/Gol e uma Saveiro resultou em duas mortes na PR-218, em Carlópolis.

Uma mulher grávida de quase oito meses,Tatiana Aparecida Luciano (foto), de 33 anos e sua criança, um menino de 2,5 kg, não resistiram aos machucados e perderam as vidas. Outras três pessoas ficaram feridas.

A picape, de Capinzal-SC, trafegava pela rodovia no sentido de Joaquim Távora a Carlópolis e ao atingir o KM 16 o Gol, de Carlópolis,que viajava no sentido contrário, cruzou sobre a rodovia no sentido da esquerda para direita considerando o seu sentido de tráfego e foi Abalroado transversalmente pela Saveiro.



O acidente causou danos materiais de grande monta.

O condutor da picape teve ferimentos leves, assim como o motorista e uma passageira do carro.Tatiana estava no Gol também.

O posto da Polícia Rodoviária Estadual de Santo Antônio da Platina – sargento Remi e cabos Tersleski e Barbosa – atendeu a ocorrência.