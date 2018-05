Acidente mata homem em Ribeirão Claro

Na tarde desta segunda-feira

Wesley Quirino Pereira, de 32 anos, perdeu a vida depois de capotar diversas vezes sua caminhonete por volta das 15h15m desta segunda-feira, dia sete, na PR-218 entre Ribeirão Claro e Carlópolis.

A picape saiu da rodovia perto do patrimônio rural Três Corações, atingiu uma árvore no acostamento e capotou.

Foi ejetado do veículo e seu corpo encontrado em meio ao mato rasteiro.

Recolhido ao Instituto Médico Legal de Jacarezinho, na sequência entregue à família.

Será sepultado no início da tarde desta terça-feira, dia oito.