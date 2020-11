Acidente mata jovem de 18 anos em Siqueira Campos

Dupla colisão tirou a vida da vítima na hora de forma extremamente violenta

Natan Henrique do Couto (fotos), de apenas 18 anos, morreu às 18 horas desta terça-feira, dia três, no KM 23 da PR-424 perto da ponte do ribeirão Água Fria, em Siqueira Campos, no trecho entre Salto do Itararé.

Ele estava com sua Honda CG 150 Titan e colidiu contra um carro, cujo motorista fugiu, e outro veículo, Fiat Siena (placas de Salto/SP) que vinha atrás, não conseguiu evitar e também atingiu o rapaz, que era solteiro e trabalhava na Pro Tork. Havia saído do seu turno com um colega, também de moto (Felipe da Silva, 21). Os dois não se machucaram e foram liberados.

A fatalidade comoveu muitas pessoas, em especial os amigos, por conta da pouca idade e porque tinha um temperamento cordato e alegre.

O IML (Instituto Médico Legal) de Jacarezinho cuidou do corpo e entregou para os familiares.

Será sepultado na tarde desta quarta-feira, dia quatro, em horário a ser definido.