Acidente mata jovem de 24 anos na zona urbana de Carlópolis

Ele e outros envolvidos são de Salto do Itararé

A PM foi acionada em torno de 8h10m do sábado, dia 29, para dar atendimento a uma ocorrência na qual o Pronto Socorro informou ter havido acidente de trânsito na entrada de Carlópolis (rua Benedito Salles), com vítimas. Elas já haviam sido socorridas e estavam no hospital.

A fatalidade havia acontecido por volta das 05h20m e os ocupantes tinham sido atendidos pela ambulância municipal. Todos da cidade de Salto do Itararé, sendo identificada apenas uma das pessoas, o qual ainda permanecia em observação. Dois indivíduos foram transferidos e o terceiro já estava em óbito (24 anos), este último sem identificação até aquele momento, no aguardo de familiares.

O Ford/Fiesta Edge de cor prata (foto) estava avariado e em conversa com moradores próximos, a PM foi informada de que estaria em alta velocidade pela rodovia e que teria se chocado com uma caminhonete, que encontrava-se estacionada no acostamento da via, próximo à rua Das Tropas.

O motorista tirou a picape do local logo após o acidente.

Na sequência o Fiesta foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil local guinchado, para as providências cabíveis ao fato.