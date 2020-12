Ele bateu a camionete que dirigia num caminhão no trecho entre Ventania

Neste domingo, dia 20, por volta das 20h15, no Km 115 da BR-153 houve um acidente no qual uma caminhonete S10 (placas de Ibaiti), que seguia sentido Ventania, colidiu frontalmente contra um caminhão (placas de Panambi/RS).

Com a colisão, perto do trevo de Caratuva, a caminhonete foi arremessada no sentido contrário e o condutor morreu no local. Bruno Rodrigues Souza Carvalho (foto), tinha 28 anos e era morador do bairro Estela. O motorista do caminhão, Alex Simon, 26, sofreu ferimentos leves.

Estiveram presentes para o atendimento, a Defesa Civil, o SAMU(Serviço de Atendimento Médico de Urgência), aPolícia Civil , IML (Instituto Médico Legal) e a PRF(Polícia Rodoviária Federal), que ficou responsável pela confecção do Boletim de Acidente de Trânsito.