Acidente mata menina de 18 anos em Wenceslau Braz

No entroncamento da PR-092 com PR-422

Uma adolescente de Jaboti perdeu a vida às 22h30m deste sábado, dia oito, no KM 250 da PR-092, em Wenceslau Braz.

A Scania/R124 (placas DBM 5840) dirigida por Gustavo Henrique M. Schultz, 43 anos, bateu na lateral do VW Gol (placas ART 3968 ) conduzido por Sinézio Rodrigues Souza,63 .

O acidente foi do tipo abalroamento transversal. A carreta transitava pela rodovia sentido W. Braz/ Arapoti e no entroncamento com a PR-422 atingiu o carro, que não teria parado no cruzamento.

Maria Eduarda S. Pinto (fotos) morreu no local; Sinézio sofreu ferimentos graves; Paola Tristão, 19, machucados superficiais; Marcos Alcântara Simão, 20, graves e Stefani, sem identificação do sobrenome, ferimentos gravíssimos.

Schultz não se feriu.

Foi submetido ao teste de etilômetro e o resultado negativo.

A Polícia Rodoviária Estadual de Siqueira Campos atendeu a ocorrência com o sargento Idemar e o soldado Eliseu.

O corpo está sendo velado na Capela Mortuária de Jaboti e será sepultado no cemitério municipal às dez horas desta segunda-feira, dia dez. A moça era bastante conhecida. A mãe trabalha na prefeitura.