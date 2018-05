Acidente mata motorista em Ribeirão Claro

Neste sábado no entroncamento das PRs 431 e 218 às 6h20m

Emerson de Oliveira Silva, 35 anos, perdeu a vida após o caminhão (placas NFC 5599/Marília/SP) que conduzia neste sábado, dia 12, capotar às 6h20m no KM 24 da PR-151, no entroncamento da PR-431 e PR-218, em Ribeirão Claro (fotos).



O veículo transportava grama que seria descarregada no Balneário da Cachoeira e no trevo de entrada o motorista perdeu o controle.

Os Bombeiros de Jacarezinho foram até o local, mas a vítima não resistiu e morreu no local.

O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Jacarezinho.

O posto da Polícia Rodoviária Estadual de Santo Antônio da Platina (Sargento Biagini e soldados Luiz e Fabiano) atendeu a ocorrência.