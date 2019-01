Acidente mata quatro pessoas em Cambará (vídeo e fotos)

Colisão frontal no trecho da BR-369 entre Ourinhos(SP)

A Polícia Rodoviária Federal do Paraná (PRF-PR) foi acionada por volta das 18 horas deste sábado, dia 26, para atender acidente gravíssimo no KM 7 da BR-369, envolvendo um VW Gol, prata, placas de Ourinhos (SP), que era conduzido por Maurício Pinheiro, de 33 anos, que tinha outro passageiro.Foi perto do antigo pedágio de Marques dos Reis.

O veículo transitava sentido Cambará-Ourinhos, quando o motorista perdeu o controle do veículo e invadiu a pista contrária. Na sequência, colidiu com outro Gol, prata, com placas de Itambaracá (PR), que tinha ao volante Thiago Fernando Basseto, de 26 anos, e as passageiras Dayanne Letícia Biancone, de 30 anos, sua esposa, além de sua sogra e sua filha de 2 anos.

Com o impacto os condutores dos veículo, Maurício e Thiago e os passageiros Dayanne e o homem que não foi identificado, entraram em óbito pelo local. Já a sogra e a filha de Thiago foram socorridas até a Santa Casa de Cambará.

De acordo com informações de alguns parentes, a família que viajava no Gol prata dirigido por Thiago, de Itambaracá, morava em Bauru (SP), e estaria viajando para Itambaracá, para o velório do tio do casal, que foi encontrado morto na tarde de sábado (26), no bairro Água do Cedro, em Itambaracá.

O Corpo de Bombeiros de Jacarezinho compareceu ao local e auxiliou na remoção dos ocupantes dos carros que estavam presos na ferragem. O SAMU(Serviço de Atendimento Médico de urgência) de Jacarezinho estava com a médica Mariana Magalhães Soares(Colaboração: Josué/Repórter Ourinhos e Estradas.Com).