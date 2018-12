Acidente mata trabalhador hoje à tarde em Ibaiti

Foi atropelado pelo rolo compressor

Flademir Medeiros, 51 anos, conhecido como Vôzinho , encarregado de uma obra de pavimentação na Rua Delegado Abrilino Barbosa Ribas, no bairro Mãe Rainha, perdeu a vida numa fatalidade em torno das 17h30m desta quinta-feira, dia 27, em Ibaiti.

O operador de uma máquina não percebeu Medeiros, que acabou sendo atropelado.

Ele chegou a ser encaminhado ao Pronto Socorro do Hospital Municipal, mas não resistiu.

O corpo foi levado ao IML (Instituto Médico Legal) de Jacarezinho e será entregue para familiares. Medeiros residiu em Ibaiti e atualmente estaria morando em Tamarana.

Além da pavimentação asfáltica, as ruas de vários bairros estão recebendo drenagem superficial, calçadas e acessibilidade além de sinalização viária.

As obras no valor de R$ 1,6 milhão, com recursos do Ministério das Cidades do Governo Federal e contrapartida do município na ordem de R$ 284.767,23 trarão maior conforto e segurança aos moradores do bairro.

O prefeito de Ibaiti, Antonely de Cássio Alves de Carvalho, lamentou o ocorrido, “realmente uma fatalidade, nossos sentimentos à família”, afirmou para a reportagem.