Acidente mata três pessoas de Ribeirão Claro

Corpo serão enterrados hoje à tarde

Três pessoas de Ribeirão Claro perderam as vidas na tarde deste domingo, dia 22, em acidente automobilístico: Cleonice Ribeiro Gonçalves Mussato (foto), de 48 anos; Valéria Baggio, 45 (foto de óculos) e Alcides Benedito de Oliveira, 63, conhecido como Chula (foto) , cunhado do secretário municipal de Administração e tio da secretária de Turismo.

O prefeito Mário Pereira decretou luto oficial por três dias. Os corpos estão sendo velados no Asilo São Vicente de Paulo e serão sepultados às 17 horas desta segunda-feira, dia 23, no cemitério local.

O acidente ocorreu no trecho urbano de Jataizinho (perto de Londrina) no KM 128 da BR-369. O VW Gol(placas de Ribeirão Claro) saiu de um posto de combustíveis para a rodovia sentido Cornélio Procópio e foi colhido por um Audi (placas de Londrina).

Havia três ocupantes no Audi, mas todos tiveram apenas ferimentos leves.

Os corpos das vítimas fatais foram encaminhadas para o IML de Londrina e em seguida entregue aos familiares(Colaborou Folha Norte).