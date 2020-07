Acidente na BR-153 perto de Ibaiti mata dois homens (um de Bandeirantes)

Foi na manhã desta quinta-feira envolvendo caminhão e VW/Virtus

Em torno de 06h15m desta quinta-feira, dia 16, no km 135 da BR-153, em Ventania(trecho sentido Ibaiti), agentes da Polícia Rodoviária Federal(PRF), foram acionados para atender a um grave acidente (fotos).

Um veículo VW/Virtus novo, sem emplacamento e um caminhão VW/ 24.250 (placas de Bandeirantes) colidiram frontalmente em um trecho de reta. Com a violência da batida, os dois morreram: o condutor de 59 anos do carro e o do caminhão. Apelidado de Pezão, bandeirantense Rodrigo Lacerda de Assis (foto) era motorista profissional e transportava cal.

Estiveram presentes no local equipes da PRF, Polícia Civil, SAMU(Serviço de Atendimento Médico de Urgência) e IML (Instituto Médico Legal) para o atendimento das vítimas, coleta de dados e remoção dos corpos.