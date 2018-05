Acidente na PR-092 deixa platinense em situação grave

Na madrugada desta sexta-feira

Uma colisão frontal por volta de 1h20m da madrugada desta sexta-feira envolvendo o Ford EcoSport (placas BAE/1064/SAP) e o caminhão cargo (placas APS 8447/Fazenda Rio Grande), provocou ferimentos graves em Fábio Rodrigo Pereira (fotos), que conduzia o veículo e reside em Santo Antônio da Platina.

O acidente foi no trecho entre Wenceslau Braz e Arapoti no KM 242 da PR-092.

O motorista do caminhão, Sérgio Fabri, não se feriu.Ele teria invadido a pista contrária.

O rapaz de 39 anos, que trabalha na Yazaki, estava com a esposa, Josilene.O casal viajava para Curitiba

Ele foi encaminhado ao Hospital 18 de Dezembro, em Arapoti.

As Polícias Rodoviária Estadual de Siqueira Campos e Militar de Arapoti atenderam a ocorrência.

O platinense teve fraturas expostas na perna e braço esquerdos e na bacia e na sequência transferido para o Hospital do Rocio em Campo Largo.