Acidente na PR-218 deixa mulher em estado grave

Na manhã desta terça-feira em Carlópolis

Acidente às 8h30m desta terça-feira, dia 30, resultou em ferimentos graves em Silmara Benedita Joaquim, de 33 anos, em Carlópolis.

Ela perdeu o controle do veículo (placas BBP 4737/Curitiba)no KM 6 da PR-218 e colidiu contra uma árvore.

O sinistro com o Peugeot 2008 foi numa reta.

A vítima foi socorrida no hospital de Carlópolis e, em seguida, encaminhada para a Santa Casa de Misericórdia de Jacarezinho.

A Polícia Rodoviária Estadual de Santo Antônio da Platina atendeu a ocorrência.