Acidente na PR-218 mata rapaz de 25 anos em Carlópolis (vídeo)

Motorista do Monza de Wenceslau Braz foi preso por embriaguez

Exclusivo: Em torno de 22h30m do sábado, dia 25, houve tombamento no KM 06 da PR-218 em Carlópolis de um GM Monza (placas de Wenceslau Braz), cujo condutor de 30 anos não sofreu ferimentos.

No local, constatado que o passageiro do veículo, de 25 anos, já estava morto.

O motorista foi submetido ao teste de etilômetro , tendo como resultado 0,58 mg/l, além de que não possuía habilitação. Ele foi preso.

Lavrados os autos de infração de trânsito, sendo levado para a Delegacia de Polícia Civil de Carlópolis juntamente com o carro.

Os demais passageiros foram socorridos para o Hospital São José, de Carlópolis.

Deram apoio na ocorrência a Polícia Rodoviária Estadual(Posto Platina), as Polícias Militar e Civil e o IML (Instituto Médico Legal) de Jacarezinho, além dos Bombeiros de Santo Antônio da Platina e o Guinchos Clesios.

Segundo o motorista, havia outro carro envolvido no acidente, porém não soube informar com exatidão dados plausíveis que comprovassem a existência do suposto veículo, uma vez que nenhuma marca havia na pista, não sendo possível a sua comprovação.