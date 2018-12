Acidente no centro platinense neste sábado

Carro ultrapassou preferencial e causou colisão

A imobiliarista e advogada Flávia Boberg Nader teve um grande susto por volta das 10h20m deste sábado,dia 15, quando o Chevrolet Tracker (placas BBF 2573/SAP) que conduzia foi atingido por um Fiat Palio, dirigido por um homem que “furou” a preferencial na esquina das ruas Marechal Deodoro e Joaquim Ribeiro Mendes, perto do cemitério São João Batista, em Santo Antônio da Platina.

O veículo maior tombou(foto).

Flávia não se machucou, mas, muito nervosa com o acidente, foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Pronto Socorro Municipal. Na sequência se acalmou e foi liberada, sem maiores problemas.

Seu marido, o advogado,Mohamad Nader, cuidou do caso com o motorista do Palio, de Ibiporã(cidade próxima a Londrina), que também não se feriu.

A Polícia Militar esteve na ocorrência.