Acidentes neste domingo em Jacarezinho e Abatiá

Nas rodovias PR-436 e BR-153

Dois acidentes neste domingo, dia 28, em rodovias do Norte Pioneiro.

O primeiro, na PR-436 entre Ribeirão do Pinhal, quando um rapaz de 27 anos, embriagado, perdeu o controle do VW Gol, de cor branca e placas de Piracicaba(SP) , bateu num barranco e entrou num matagal (foto).

Ele estava com esposa e filhos, mas todos tiveram apenas ferimentos leves.

A Polícia Rodoviária Estadual de Santo Antônio da Platina atendeu a ocorrência e prendeu o motorista, que foi levada para a Polícia Civil de Pinhal.

O outro acidente envolveu um GM Corsa (placas de Ourinhos/SP), cujo condutor fugiu do local, no KM 01 da BR-153, em Jacarezinho, no acesso a Marques dos Reis.

Bateu numa árvore.

Quando socorristas da concessionária do trecho e a Polícia Rodoviária Federal, de Santo Antônio da Platina, chegaram, só havia o veículo (fotos).

Frequentemente, nesses casos, o motorista estava bêbado e/ou inabilitado.

A PRF já sabe a identificação do proprietário do carro, mas quem dirigia ainda não foi descoberto.

O Gol foi recolhido ao pátio da conveniada 2 Irmãos.