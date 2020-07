ACIJA lembra início da Fetexas e o aquecimento do comércio de Jacarezinho

Associação foi idealizadora e promotora por várias edições do evento

A Associação Comercial e Empresarial de Jacarezinho (ACIJA) aproveita a comemoração de seus 65 anos e o começo do mês de julho, para lembrar a tradicional Fetexas, idealizada pela entidade no início dos anos 90 para mostrar as qualidades do comércio, indústria, prestação de serviços e agropecuária local. Juntamente com a Fetexas, acontecia ainda a Fenawhisky (Feira Nacional do Whisky).

A festa do Texas nasceu em 1990 na 32ª edição do já tradicional Baile do Texas e aproveitava o fluxo de pessoas que visitavam a cidade e oferecer mais uma opção de entretenimento, aquecendo o comércio local durante o mês de julho.

