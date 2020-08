Acordo encerra greve e garante empregos na Renault, diz Romanelli

Deputado reiterou os esforços do governo estadual na mediação do acordo que resolveu a questão de maneira positiva

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) disse que o acordo tripartite (governo, empresa e sindicato) garantiu o emprego dos 747 trabalhadores demitidos pela Renault e deve encerrar a greve dos metalúrgicos que já dura 21 dias. “Quero cumprimentar as sábias decisões tomadas pelo governador Ratinho Junior que aceitou a proposta de fazer o entendimento num grupo de trabalho tripartite”.

No dia 21 de julho, o Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba (SMC) e os trabalhadores da Renault foram surpreendidos pelo anúncio do encerramento do terceiro turno de trabalho da fábrica da montadora francesa em São José dos Pinhais (FOTO), na região metropolitana de Curitiba, e consequentemente a demissão de 747 trabalhadores. No mesmo dia, o sindicato convocou assembleia que deflagrou greve por tempo indeterminado em defesa dos empregos.

Mesmo após decisão da Justiça do Trabalho na quarta-feira, dia cinco, que obrigava a Renault a recontratar os trabalhadores demitidos, a categoria decidiu manter a greve até que um acordo razoável fosse negociado com o sindicato.

Assembleia – Através da mediação do legislativo e do Estado, sindicato e empresa firmaram um acordo que foi aprovado nesta terça-feira, 11, em assembleia online. “O acordo é fruto do bom senso. A Renault é uma empresa muito importante, tem sede no estado e mais de 7.300 empregados. Esses empregados serão reintegrados e o acordo de quatro anos, é uma solução duradoura”, explica Romanelli.

Após acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba (SMC) e aprovação dos trabalhadores, a Renault anunciou, nesta terça-feira (11), a readmissão dos 747 profissionais dispensados dos postos de trabalho no fim de julho.

Com o resultado do acordo, a categoria anunciou o fim da greve contra as demissões, que durou 21 dias. A Renault informou que a produção das quatro fábricas do Complexo Ayrton Senna, em São José dos Pinhais, será retomada nesta quarta-feira (12).

Além da readmissão dos trabalhadores, o acordo inclui data base, abono salarial, PLR (Participação nos Lucros e Resultados) dos próximos quatro anos, e o entendimento que nenhum trabalhador deve ser demitido antes do fim do Programa de Demissão Voluntária (PDV) no dia 20 de agosto. “Resolver tudo pelo diálogo é a melhor solução para resolver qualquer problema”, reafirma o deputado.

Romanelli agradeceu a todos os agentes públicos que viabilizaram este acordo.”Cumprimeto o secretário Mauro Rockenbach (Justiça, Família e Trabalho) , agradeço a Assembleia Legislativa e todos os parlamentares que trabalharam diretamente nesta causa, especialmente o deputado Arilson Chiorato (PT) que desde o início, fizemos juntos as articulações, as audiências públicas, os debates, e teve uma ampla mobilização.” disse.

O parlamentar reiterou os esforços do governo estadual na mediação do acordo que resolvesse a questão de maneira positiva para ambos os lados, empregadores e trabalhadores. “Nesse aspecto, ressalto que o governo sempre teve uma disposição para poder buscar uma solução como foi encontrado”.