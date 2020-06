Acordo histórico une situação e oposição em Tomazina com apoio de deputados

O prefeito Flávio Zanrosso conseguiu articular e viabilizar uma união surpreendente em Tomazina. Com o suporte do presidente do MDB do Paraná, ex-deputado federal João Arruda, e a pós se comprometer a não renunciar ao mandato de prefeito em 2022 para disputar uma vaga na Assembleia legislativa, Zanrosso recebeu apoio do partido Democratas.

Na tarde desta quarta-feira, dia dez, na sede da fazenda Beka Nelore, em Santo Antônio da Platina, se reuniram Zanrosso, Farias, os deputados federal Pedro Lupion(DEM) e estadual Alexandre Curi(PSB), o ex-deputado federal Abelardo Lupion(DEM), entre outras lideranças, para oficializar o acordo.