Acusado de feminicídio rompe tornozeleira e volta a ser preso em Joaquim Távora

O crime chocou o Norte Pioneiro e promoveu comoção em todo o Estado

O professor de capoeira Adelmo Cordasco Prado, 28 anos, voltou a ser preso no início da tarde desta sexta-feira, dia três. Informações obtidas com exclusividade pelo npdiario apontam que ele estava morando em Abatiá e que rompeu a tornozeleira eletrônica pela terceira vez. Dessa vez, foi preso novamente e já está na cadeia da Delegacia de Joaquim Távora.

O elemento morava com a namorada, Juliana Barraqueiro, 33, que também é acusada de participar do crime. Ela está em prisão domiciliar com uso de tornozeleira e, como tem mantido o equipamento, sem romper o lacre, não foi presa. Os dois são acusados da morte de Luciane Rita, 30, em Guapirama, em julho do ano passado. O crime chocou o Norte Pioneiro e promoveu comoção em todo o Estado, sendo amplamente divulgado primeiro por nossa reportagem e depois em veículos nacionais. A vítima residia em Quatiguá.

No dia do crime, Adelmo supostamente teria armado um encontro com a ex-esposa. Eles foram ao município de Guapirama, onde Luciana foi estrangulada. O carro em que a mulher estava foi incendiado. Há suspeitas de que a vítima ainda não estivesse morta quando o carro foi incendiado.

Juliana Barraqueiro teria acompanhado o namorado à distância e ajudado na fuga, segundo investigação. Os dois foram presos e depois beneficiados com a prisão domiciliar, com o uso de tornozeleira eletrônica.

Ele foi apresentado à Delegacia de Polícia Civil em Joaquim Távora ainda no horário de almoço e já está preso na carceragem tavorense.

O advogado de defesa, João Luis Raymundo Cardoso, disse que assim que foi informado da decisão de prisão preventiva, acompanhou pessoalmente seu cliente até a delegacia. Lembrou que o laudo do Depen(Departamento Penitenciário) pode eventualmente ser inconcluso com relação à tornozeleira eletrônica.

Também informou que entrará com pedido de habeas corpus.