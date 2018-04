Acusado de homicídio e ocultação de cadáver será julgado nesta quarta-feira

No Tribunal do Júri de Ribeirão do Pinhal

O pedreiro Willian Cruz (foto) será julgado nesta quarta-feira, dia 18, pelo Tribunal do Júri da Comarca de Ribeirão do Pinhal acusado de homicídio, estupro e ocultação de cadáver, em Jundiaí do Sul.

Há quatro anos ele violentou e tirou a vida de Érica Gabriela da Silva Costa(foto), então com 23 anos.O corpo da jovem só foi localizado dez dias depois numa lavoura de soja.

Após alguns dias que foi preso pela Polícia Civil, o então réu confesso mudou o depoimento e disse ter sido forçado a declarar o crime na delegacia.

William relatou na nova versão que a suposta vítima teria aceitado uma carona e praticado sexo consentido, mas na sequência teria pegado um facão, que estava no carro(Fiat 147) e o agredido.Nervoso, teria se defendido e batido na moça até que ela morresse.Abandonou o corpo e fugiu com o celular dela.

A defesa argumenta que a confissão teria sido feita sem a presença de um advogado e que ele não estuprou Érika.