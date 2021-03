Prefeita reeleita de Quatiguá conversou com Roberto Jefferson

O presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, confirmou em Curitiba neste final de semana a nova executiva estadual, com o empresário maringaense Edenilso Rossi Arnaldi como presidente. O comando avaliou que o ex-presidente Alex Canziani deveria se afastar (leia embaixo no final deste texto o que o ex-correligionário achou da mudança).

A chefe do executivo reeleita de Quatiguá, Adelita Parmezan de Moraes (foto) assumiu na provisória o PTB Mulher; Hiroshi Taminato, é o secretário geral; Jan Novak Junior é o secretário de Finanças; Rogério Calazans, primeiro secretário-geral do partido; Akito Willy Taguchi, terceiro vice-presidente; Patrícia Dias Marzani, secretária-adjunto; Flávio de Castro Martinez, primeiro vice-presidente; Íris Xavier Simões, segundo vice-presidente; Eduardo Carmona Antelmo, Rudimar Fedigo, Sandra Mara Volf Pedro Eustáquio, vogais; Jan Novak Junior, secretário de Finanças; e Thiago de Araújo Chamulera, Juventude Trabalhista Cristã Conservadora do PTB.

Adelita disse ao npdiario respeitar Canziani e sua filha, a deputada federal Luísa Canziani, a quem apoiou há dois anos, entretanto preferiu não sair do partido.

Também rechaçou a possibilidade, bastante ventilada nos últimos meses principalmente no Norte Pioneiro, de postular uma vaga na Assembleia Legislativa ou na Câmara Federal nas eleições marcadas para o dia dois de outubro do ano que vem, “conversei com o presidente nacional e a ideia é, sim, termos mais candidatos a deputados federal e estadual, mas por enquanto cumprirei meu segundo mandato, quem sabe, mais à frente?”.

Canziani comenta saída do PTB após quase três décadas: https://npdiario.com/cidades/ex-deputado-federal-alex-canziani-deixa-o-ptb/