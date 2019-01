Administrador preso por furtar 20 mil em sacas de café em Ibaiti

Foi descoberto vendendo o produto

Em virtude do furto de 190 sacas de café, avaliada em aproximadamente 20 mil reais, ocorrido em data de 16 e 19, na Chácara Santa Ana, Vila Guay.

A Equipe da Agência Local de Inteligência da 3° CIA/2 BPM, realizou diligências investigativas a cerca do furto, onde foram coletadas informações e identificado que o administrador da propriedade furtada, realizou vendas do café, onde foi realizado desde o mês de setembro em pequenos lotes das sacas de café estocadas, sem o consentimento do proprietário, o dono da propriedade veio a relatar a equipe que em momento algum teria autorizado a venda das sacas de café.

Em contato com o administrador da fazenda, este por sua vez, veio a confirmar para a equipe policial, que realmente havia feito à venda do café, em lotes, entre os meses de setembro a dezembro do ano passado, sem a ciência ou consentimento do proprietário, ainda informou que aproveitou que sua “ex-convivente” foi embora e utilizou de um caminhão para remover a mudança do local, assim fez a falsa comunicação do furto para o proprietário da fazenda. Diante dos fatos o administrador da propriedade foi encaminhado a 37° DRP, nesta quinta-feira, dia 17, para as medidas pertinentes ao fato.