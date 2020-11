Adolescente foge do Depen em Santo Antônio da Platina

Buscas continuam para encontrar o menor infrator

Na noite desta quarta-feira, dia 11, às 23h, um detento fugiu do Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), localizado na rua Pedro Claro de Oliveira em Santo Antônio da Platina.

De acordo com as informações, o caso foi registrado após três homens terem sido avistados cortando a concertina. À vista disso, as equipes de Rádio Patrulha rapidamente chegaram ao local e um deles foi visualizado no telhado. Na voz de abordagem, o acusado estava com uma bolsa colorida em mãos, mas rapidamente pulou e não foi encontrado.

Concertina é um arame farpado de alta tensão de ruptura em formato de espiral com lâminas de aço perfurantes e cortantes, podendo ser instalada em muros, alambrados, telhados etc.

As equipes policiais realizaram uma varredura no local, onde acharam a bolsa. Em seu interior havia vários objetos e entorpecentes:

149 gramas de maconha,

34 maços de cigarro,

25 maços de fumo,

5 isqueiros,

5 garrafas pequenas contendo água ardente,

1 par de meia cinza,

4 carregadores de celular,

1 cabo universal para celular,

6 fones de ouvido,

1 alicate,

10 embalagens de papel de seda,

6 celulares da marca Samsung,

LG,

3 baterias de celulares.

Diante dos fatos, a droga e os objetos foram encaminhados à 38° Delegacia de Polícia Civil.