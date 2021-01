Artefato serve para acondicionar buchinhas de maconha

Em patrulhamento nas proximidades da cadeia, na Rua Dr. Heráclio Gomes, nesta segunda-feira, dia quatro, a equipe notou uma pessoa em atitude suspeita, ao verificar o muro viram um objeto sendo puxado.

Enquanto pegaram o “minhocão”, contendo maconha e fumo , o elemento empreendeu fuga, mas foi abordado na curva da garapeira.

Após a abordagem constatou-se que o autor era menor.

Diante do fato, ele foi conduzido ao Pronto Socorro para laudo e posteriormente a confecção do boletim foi conduzido para 12ª SDP para as devidas providências.