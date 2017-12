Advogada do NP faz palestras sobre a reforma trabalhista

Beatriz Diniz é de família de Jacarezinho

Há cinco meses a reforma trabalhista foi aprovada no Senado e, com isso, as alterações alteraram pontos importantes como férias, jornada de trabalho, remuneração e plano de carreira e outras questões.

As mudanças na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), por exemplo, entraram em vigor em 11 de novembro último e, com a Medida Provisória, a reforma se aplica para os contratos vigentes. Mas faz a ressalva em relação às infrações praticadas antes dessa data, inclusive aquelas que venham a ser verificadas em ação fiscal feita depois da mudança na lei.

Diante destas mudanças e outras é que Beatriz Diniz Vitorino dos Santos (foto) e Evelyn Fabrícia de Arruda, advogadas com grandes experiências na área trabalhista e sócias da empresa CPTTP, tem apresentado em Curitiba palestras sobre o tema, vez que a empresa ministra palestras sobre a reforma trabalhista e outros assuntos relacionados ao direito, bem como, realiza a terceirização dos prepostos para representar em juízo as empresas em suas demandas, além de realizar treinamento a departamento de pessoal.

Uma das sócias, a advogada Beatriz, é da família ‘Diniz’ do Norte Pioneiro, família tradicional de Jacarezinho e Santo Antônio da Platina, residindo atualmente em Curitiba, é uma das profissionais da área jurídica que está envolvida, além de outras atividades, com palestras que abordam o tema central: “Reforma Trabalhista: o que mudou?”.

Em outubro deste ano Beatriz esteve envolvida em seis palestras que fizeram parte de um evento organizado pela Fundação do Asseio e Conservação do Estado do Paraná (Facop), pelo Centro de Educação Profissional Nahyr Kalckmann de Arruda (Cepnka) e Central de Empregos, ambos com sede na Capital paranaense.

Entre os subtemas discutidos a cada explanação estão: “Aspectos gerais da reforma trabalhista e dano extrapatrimonial”, “Jornada de trabalho, férias, intervalos, grupo econômico, sucessão, alteração, trabalho da mulher”; “Terceirização e trabalho temporário, tele trabalho e trabalho tempo parcial”; “Trabalhador autônomo, subordinado e hipersuficiente, modalidades de rescisão e eficácia liberatória da quitação”; “Representação dos empregados na fábrica, remuneração e equiparação salarial”; “Negociado sobre o legislado e contrato intermitente”.

Beatriz é formada desde 2003, na Fundação de Ensino Eurípedes Soares da Rocha e advoga na área trabalhista empresarial através do escritório E.F. Arruda Advogados Associados e atua como palestrante e ministradora de cursos através da empresa CPTTP. É filha de Evaldo Vitorino (in memorian) e Maria José Diniz Vitorino, de Jacarezinho. Estudou no Colégio Cristo Rei em sua juventude. O site da empresa onde atua a advogada Beatriz é www.cpttp.com.br.

Texto: Fábio Galhardi/Especial para o npdiario