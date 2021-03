Será às 19h30m desta terça-feira através do Instagram

Nesta terça-feira, dia nove, tendo em vista o Dia internacional das Mulher celebrado no dia oito, será promovida no Instagram do Setor Juventude da Igreja Católica uma conversa animada com Sandra Daldegan (fotos).

Segundo Alex Gonzaga, que é um dos organizadores, a iniciativa abrange as quatro paróquias de Santo Antônio da Platina: São José, São Judas Tadeu ,Santo Antônio de Pádua e Santa Filomena.

A advogada Sandra Gonçalves Daldegan França é de Quatiguá e reside em Santo Antônio da Platina, com o marido Gilson da Cunha França, os filhos João Antônio e Ana Carolina e o neto, Bernardo.

A advogada já fez várias pós-Graduações em Direito Penal, por exemplo, e em Florianópolis (SC) Direito Sistêmico com ênfase em Constelações Sistêmicas, que é uma ferramenta terapêutica aplicada na área.

Ativa, concluiu o curso de Justiça Restaurativa sendo, portanto, Facilitadora de Círculos Restaurativos.

