Advogado Américo Godoy Costa mostra otimismo com 2019

Profissional é de Santo Antônio da Platina

O advogado Américo Ricardo de Godoy Costa (fotos e vídeo) é um profissional de 32 anos respeitado em todo o Norte Pioneiro.Ele fez visita de cortesia ao npdiario, em Santo Antônio da Platina, e aproveitou para desejar felicidades e saúde a todos em 2019.

I. Formação Acadêmica:

• Marketing – Uninter (Fatec Internacional). Conclusão 2009.

• Bacharel em Direito – Faculdade do Norte Pioneiro – (Fanorpi). Conclusão 2014.

• Pós-Graduação em Direito e Processo do Trabalho e Direito Previdenciário – Faculdades Integradas de Ourinhos – (FIO). Conclusão 2016.

• Curso de Extensão I Formação Profissional sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente – UENP, 2016.

• Curso Reforma Trabalhista – Direito Material e Direito Processual – OAB (ESA), 2017.

• Observação: Aprovado no Exame da Ordem dos Advogados na data 06/10/2015, optou para segunda fase do exame na área de Direito Tributário.

II.EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:

• Atividades: Advogado autônomo devidamente inscrito na OAB/PR desde 20/11/2015, sob o nº 78.790, atuante nas seguintes áreas:

• Direito de Família: advocacia e assessoria em (ação de alimentos, cumprimento de sentença de alimentos definitivos, revisional de alimentos, adoção, adoção de maior, divorcio consensual e litigioso), audiência de conciliação e instrução.

• Direito do Trabalho: advocacia e assessoria em Reclamação Trabalhista e Defesa do Empregador, audiência de conciliação e instrução.

• Direito Penal: advocacia (Defesa Prévia, Alegações Finais, Recursos), audiência de instrução, Tribunal do Júri – Plenário, Recursos.

• Direito do Consumidor: advocacia e assessoria (ação de indenização e dano moral e material), audiência de conciliação e instrução.

• Direito de Sucessões: advocacia e assessoria (inventário judicial e extrajudicial).

• Direito Civil: advocacia e assessoria Ação de Interdição, audiência de instrução.

• Direito Tributário: Defesa como curador especial em Ação de Execução de Título Extrajudicial.

• Advocacia Dativa: Plantões no Fórum de Santo Antônio da Platina/PR, atendimento aos consulentes (ajuizamento de ação ou aconselhamento).