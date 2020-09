Advogado garante que jacarezinhense Tina Toneti será candidata

Assegura que o processo que rejeitou as contas dela é nulo

“A pré-candidata a prefeita de Jacarezinho, Tina Toneti (foto) vem sendo alvo de perseguição política e tentativas de invalidar a sua participação nas eleições municipais deste ano. Com uma pré-campanha participativa e ativa, que está sendo realizada através da Imprensa e de redes sociais em respeito às normas de segurança para prevenção da Covid-19, Tina mais uma vez é atacada por pessoas que tentam desestabilizar a sua imagem”, afirmou Luiz Eduardo Peccinin, jurídico da pré-candidata, referindo-se a “rumores” sobre uma suposta inelegibilidade dela.

“Mais uma vez estão tentando fazer política daquele jeito velho, no tapetão, e na base de crueldade. É mais uma tentativa de interferir no processo democrático, no voto das pessoas e no direito de quem quer uma cidade feliz, melhor e mais humana”, destacou Tina na noite desta terça-feira, dia 15.

A Prefeitura de Jacarezinho será decidida nas urnas, pelo povo, e não no tapetão. Tina é pré-candidata”

Além da origem humilde, Tina é mulher e faz política para mulheres, e ao ocupar um lugar de destaque durante oito anos à frente da Prefeitura de Jacarezinho, “acaba sendo alvo de perseguição, na maioria das vezes, por parte de homens e partidos conservadores que sempre estiveram no poder”.

“Assim como outras mulheres, sempre lidei com investidas de gente que não sabe lidar com a liderança de uma mulher, agora não seria diferente. Mas Jacarezinho pode, e vai ter sim, mulheres na Prefeitura e no Legislativo”, afirmou Valentina.

DECISÃO PROVISÓRIA – De acordo com dr. Peccinin, a decisão que foi proferida pela relatora, a juíza substituta Cristiane Leite, é provisória. Também já será objeto de recurso cabível junto à câmara competente no Tribunal de Justiça do Paraná, e a decisão ainda será analisada pelos desembargadores da Corte.

“A discussão está apenas no começo e nós confiamos na Justiça. O processo que rejeitou as contas de Tina é nulo. A Prefeitura de Jacarezinho será decidida nas urnas, pelo povo, e não no tapetão. Tina é pré-candidata e será até que uma resposta final, e não provisória, seja dada por parte da Justiça”, explicou o profissional.