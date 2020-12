Carro estava com caixa de som no teto e o volume muito alto

No final de semana, um carro foi apreendido na avenida Paraná, localizada na praça central em São José da Boa Vista.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, o caso foi registrado após uma ligação anônima via 190, por onde informaram que o VW Gol estava com uma caixa de som no teto e o volume extremamente alto.

No local, o veículo estava com as portas abertas e havia muitas pessoas aglomeradas. O proprietário também estava no local e, após constatar o licenciamento atrasado, foi conduzido à delegacia de Polícia Civil para a elaboração do Termo Circunstanciado de Infração Penal por perturbação do sossego.