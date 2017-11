Laboratório Ximenes faz exame toxicológico para carteira de motorista

Laboratório Ximenes está habilitado a fazer a análise

O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e a Lei Federal 13.103/2015 determinam a exigência do exame toxicológico para os motoristas que irão adicionar ou renovar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para as categorias C, D e E.O alerta é feito por Gustavo Ximenes (foto), diretor do Laboratório Ximenes (foto) , de Santo Antônio da Platina.

A norma obriga a realização do teste para aqueles que já são habilitados ou que estão interessados em mudar ou acrescentar uma nova categoria, independente de exercerem atividade remunerada ou não.

O exame já existe desde março do ano passado, o que começou a vigorar agora é que o exame toxicológico começou a ser obrigatório para contratação e demissão de motoristas independente de qualquer categoria.

O CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), de acordo com a portaria 945 do Ministério do Trabalho, começou a exigir na demissão e admissão a partir de 13 de setembro de 2017.

Os exames toxicológicos devem ser coletados por laboratórios previamente credenciados pelo Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). Essa é uma medida primordial para a prevenção de acidentes no trânsito, pois o exame detecta cinco grupos de substâncias e drogas, sendo elas os barbitúricos, benzodiazepínicos, maconha, cocaína e anfetamina. Dentro dessas classificações se encontram vários derivados de drogas e medicações, abrangendo uma enormidade de tóxicos lícitos e ilícitos.

O teste pode ser feito por meio de um fio de cabelo, a saliva, o sangue e a urina.

Essa é uma medida essencial para aumentar a segurança no trânsito e diminuir o número de acidentes, já que essas categorias são para veículos de grande porte, de carga e transporte de muitas pessoas.Na maioria dos casos esses motoristas fazem longas jornadas, dirigem durante a noite e algumas vezes sem ter uma qualidade do sono, o que leva ao uso de drogas e estimulantes.

A detecção do uso dessas substâncias psicoativas busca oferecer mais segurança no transporte de cargas e vidas, já que a ingestão dessas toxinas é o fator responsável por maior parte dos acidentes graves nas rodovias brasileiras.