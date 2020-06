Agricultores Familiares de Ibaiti tem prazo para cadastro

No Programa de Aquisição de Alimentos até dia dez

A Prefeitura de Ibaiti através da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Turismo está lançando o Programa de Aquisição de Alimentos -PAA, Compra Direta/2020.

A Prefeitura comunica a todos os agricultores familiares que o cadastro para participação do Programa no município de Ibaiti está aberto.

Os interessados em participar do Programa devem comparecer ao Departamento Municipal de Projetos, Convênios e Engenharia, no final da Avenida Alice Pereira Goulart, próximo ao D.E.R., até o dia 10 de junho, juntamente com a Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP) e documentos pessoais.

O programa possui duas finalidades: promover o acesso à alimentação e incentivar a agricultura familiar no município.

O Compra Direta adquire alimentos produzidos pela agricultura familiar, com dispensa de licitação, e é destinado às pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional, famílias atendidas pela rede sócio-assistencial e pela rede pública municipal (merenda escolar).

Os recursos são do Ministério do Desenvolvimento Social em parceria com o Governo do Estado.

O Programa de Aquisição de Alimentos/Compra Direta atende de forma excepcional a merenda escolar e beneficia cerca de 4 mil alunos da rede pública municipal de ensino de Ibaiti.

Para o prefeito Dr. Antonely o Programa de Aquisição de Alimentos/Compra Direta é importante para o município. “São produtos de excelente qualidade produzidos aqui no município e que alimenta nossas crianças nas escolas municipais. O programa é bem executado em Ibaiti e é referência na região”, disse o prefeito.