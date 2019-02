Agropecuária é principal bandeira de Pedro Lupion (vídeo)

Deputado federal reforça vocação do campo e compromisso com interior do Paraná

O deputado federal recém-empossado Pedro Lupion (foto e vídeo) defendeu, em entrevista para a TV Câmara, os segmentos que mais destacam sua atuação política. Foi em Brasília no primeiro dia de seu mandato, nesta sexta-feira.

Entre eles, a segurança pública (Polícias, em especial a Militar); o interior do Estado (“98% do meus votos vieram de pequenas cidades”); a agropecuária (“mais qualidade de vida para os produtores e para quem trabalha no setor primário”) ,reforma tributária e Pacto Federativo.

Filho de um ex-deputado federal e bisneto de um governador do estado, Pedro exerceu dois mandatos como deputado estadual e foi líder do governo antes de chegar à Câmara Federal.

