Agropecuarista será Cidadão Honorário Platinense

No próximo dia 20

Edinaldo Giovani Moura, carinhosamente conhecido como Careca do Frigorífico, 49 anos, receberá o Título de Cidadão Honorário de Santo Antônio da Platina no próximo dia 20. Para agradecer publicamente a honraria, ele fez uma visita de cortesia ao npdiario, “Estou grato pela homenagem”, afirmou.

Natural de Ribeirão Claro, é casado com Elaine, tem três filhos, Danilo, Bruno e Pedro.

Sua família é vinda do meio rural, e por volta do ano 2000 começou a trabalhar no comércio de carnes, a partir daí sua história com a cidade de Santo Antônio da Platina se iniciou, com investimentos no município.

Atualmente é diretor de eventos Sociedade Rural do Norte Pioneiro, sócio-proprietário do Frigorifico Pérola do Norte, gerando mais de 100 empregos e possui uma propriedade rural na Água das Bicas, onde desenvolve o ramo da pecuária.

Embora o fato de já ter residido em vários lugares, foi justamente na Cidade Joias que fez emergir o sentimento de identidade e paixão, enfim, da construção de uma história sólida e de gratidão.

“Em reconhecimento aos seus bons serviços desenvolvidos, e pela sua brilhante atuação na comunidade”, a câmara de vereadores aprovou a entrega do título.