Alex Canziani admite sondagem para ministério da Educação

Ex-deputado federal está em Brasília com tratativas sobre assunto

Após cinco mandatos como deputado federal, Alex Canziani (fotos arquivo npdiario) concorreu ao Senado nas eleições de 2018 conquistando 1.304.719 votos, mas não foi eleito. A filha dele e estreante na política, Luisa Canziani (PTB), fez 90.249 votos e conseguiu uma cadeira na Câmara dos Deputados sendo a mais jovem congressista brasileira com 22 anos (hoje tem 24).

Ele estava reunido ontem à noite com expressivas lideranças em Brasília e mesmo assim interrompeu para atender rapidamente o telefonema da reportagem. Admitiu estar sendo sondado para o primeiro escalão do governo Bolsonaro, a quem deu suporte no pleito presidencial nos dois turnos.

“Existe um movimento nesse sentido, vários apoios de partidos e de líderes da educação, estamos trabalhando”, declarou, adicionando achar que uma definição ainda não sairá nas próximas horas.

No Paraná, tem simpatia de praticamente todos os segmentos e os colegas políticos sempre o elogiaram pela postura participativa e proativa.