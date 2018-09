Alex Canziani alerta sobre candidatos que só fazem promessas

Ele concorre a uma das duas vagas ao Senado na chapa com a governadora Cida

Em época de eleição é comum ouvir dezenas de promessas, muitas delas absurdas, alertou neste sábado, dia 22, o deputado federal Alex Canziani (fotos), que é candidato ao Senado.” O mandato passa e tudo se perde. Com certeza todos já presenciaram essa situação”, afirmou, adicionando: ” O ideal é saber o que o postulante ao cargo já fez na vida pública.

“Eu acredito no poder da Educação e entendo que o resultado não acontece de um dia para outro. É um trabalho longo e árduo, mas, com muito esforço, alcancei algumas conquistas”, disse, apontando:

Fui relator da Lei que instituiu a criação da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) – a primeira é única no país; e também dos Institutos Federais por todo o Brasil e

Viabilizei a construção de centros de educação infantil e escolas de ensino fundamental.

“Por insistir nesta luta, fui agraciado com o título de “Grande Oficial da Educação”, oferecido pela Presidência da República e pelo Ministério da Educação (MEC)”, detalhou.

“Pelo desenvolvimento do nosso Paraná tive atuação fundamental na criação do CINDEPAR (Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado do Paraná), para atender à demanda de pavimentação asfáltica na região norte-central do estado.

Os números:

+ 1 milhão de metros quadrados de asfalto;

+ 160 municípios participantes;

+ Qualidade e menos gastos: custo até 60% mais baixo para os municípios”.

