Alex Canziani pede renúncia imediata de Beto após mais um escândalo

Deputado federal do PTB pede que ex-governador “dê licença”

O deputado federal Alex Canziani afirmou em entrevista por telefone ao npdiario, na tarde desta quarta-feira, dia 26, que o ex-governador Beto Richa (PSDB) “não tem mais nenhuma condição de permanecer na aliança liderada pela governadora Cida Borghetti(PP)” e, em seguida, adicionou: “Tem que renunciar agora e cuidar da defesa na esfera judicial, com os acontecimentos de hoje, a situação tomou um rumo ainda mais constrangedor; são muitas acusações de crimes e denúncias graves e mais prisões…Beto, por favor, nos dê licença”.

Cinco vezes deputado federal e candidato ao Senado, o presidente do PTB paranaense possui um perfil conciliador e, em raríssimas vezes, em sua vida pública, fez críticas e, pela primeira vez, faz um apelo que chega a ser dramático.

“Como continuar sendo candidato com tanta gente sendo presa e ele apontado como chefe de quadrilha? É muito delicado, mas tem que tomar a decisão pessoal de se defender e, depois em outra ocasião, concorrer a algum cargo. Em 2018, não dá mais, tem que mostrar dignidade neste momento e tomar a atitude que o Paraná inteiro espera dele”, declarou, incisivo.

O ex-secretário da Infraestrutura, Pepe Richa, irmão de Beto, é um dos 15 presos pela 55ª fase da Lava Jato no Paraná.Foram cumpridos 73 mandados de busca e apreensão na investigação batizada “Anel da Integração II”, que consiste em irregularidades nas rodovias pedagiadas do Paraná.E pessoas do entorno do ex-governador estão envolvidas.