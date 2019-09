Aluna do Colégio Tiradentes ganha de novo concurso estadual

Platinense tem 14 anos

A aluna Ana Beatriz Bendaçoli Marques, 7° A do Colégio Estadual Tiradentes, de Santo Antônio da Platina, foi vencedora em 2018 do concurso Sesc Paraná com mais de sete mil inscritos. Este ano, novamente conquistou uma posição elogiável, ficando em sétimo do concurso Entre Lendas do Paraná, também com milhares de participantes.

O desenho escolhido em 2019 foi a Lenda dos Enforcados, e ela desenhou os personagens contextualizados com a temática.

A ilustração da talentosa menina estará em cartões postais do Paraná para serem divulgados pelo mundo.

A premiada e sua mãe, a funcionária pública Eliana Bendaçoli, fizeram visita de cortesia esta semana ao npdiario.

Professora de Artes Lilian Dias Brazão

Os ganhadores foram divididos em três categorias: Ensino Fundamental – fases 1 e 2 – e Ensino Médio. Cada aluno levou para casa um troféu e terá sua ilustração impressa em um cartão postal.

O concurso Entre Lendas do Paraná é fruto de uma ação conjunta do Sistema Fecomércio Sesc Senac PR e da Academia Paranaense de Letras, com o apoio da RIC TV. O objetivo é valorizar a cultura do estado e fomentar a produção artística dos alunos da rede pública de ensino.

“Quem não conhece a história do seu lugar, não conhece a si mesmo”, disse o presidente da Academia Paranaense de Letras, Ernani Buchmann.

Ana Beatriz ganhou troféus e uma viagem. Para Lilian Dias Brazão, professora de Artes da garota, “é importante a participação e a premiação”.

A diretora do estabelecimento de ensino, Lucila Cristina Machado, a iniciativa é relevante porque envolve milhares de inscritos e revela o talento e o esforço da aluna.