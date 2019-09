Alunos da Educação Infantil visitam 4ª Companhia

Em Santo Antônio da Platina

O Centro de Educação Infantil Sagrada Família com a turma do Infantil IV esteve na sede da 4ª Cia. PM de Santo Antônio da Platina no meio desta semana, na rua Rui Barbosa. Os alunos com idades de quatro anos foram recepcionados pelo comandante da companhia Capitão Marcos Fernando Sanches Alarcon e o subcomandante 2º Ten. Paulo Vinícius Gomes Nogueira Sales.

Os equipamentos que a equipe ROTAM(Rondas Ostensivas Tático Móvel) utiliza no serviço foram apresentados, assim como as crianças puderam manusear alguns deles.

Também puderam assistir uma exibição do Canil do 2º BPM com o emprego dos cães Thor e Beka, na busca de entorpecentes e pessoas, além da abordagem policial com cães.

Todos os alunos ainda puderam realizar um passeio de viatura e utilizar o rádio de comunicação, bem como registrar fotografia com a farda da corporação, sendo a visita concluída com um café da tarde.

Essa iniciativa se tornará constante na sede da 4ª Cia, visando a proximidade com a comunidade. A ação espelha-se no projeto Café da Manhã com a Polícia Militar, que teve seu lançamento na cidade de Chopinzinho(PR), pelo 2º Ten. Lucas Haesbaert Machado.