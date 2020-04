Alunos das escolas municipais de Ibaiti têm aulas por WhatsApp

Medida foi tomada devido à pandemia da Covid-19

Com o atendimento presencial suspenso por conta da pandemia da Covid-19, as escolas da rede municipal de ensino de Ibaiti estão realizando as atividades através de aulas online. A iniciativa, adotada pela Secretaria Municipal de Educação, começou nesta quarta-feira, dia 22, e atende as 12 escolas de ensino fundamental.

São aproximadamente 2.500 alunos.

Segundo a secretaria de Educação Tânia Fátima Fadel Bueno, houve uma reunião na semana passada com membros da secretaria, professores, pedagogos e psicólogos para decidir como seriam realizadas as atividades.

Segundo ela relatou, foram criados grupos no aplicativo WhatsApp para cada turma e os respectivos professores enviarão as atividades para seus alunos através dessa plataforma.

Para estudantes que não dispõem de smartphone, o estabelecimento disponibilizará os materiais com as atividades na própria unidade para serem retirados pelos pais.

A crianças recebem as atividades através dos grupos de WhatsApp de seus professores e, para as crianças que não tem celular serão entregues as atividades nas escolas para os pais levarem para casa”

“Essa é uma medida adotada pela Secretaria de Educação para que nossos alunos não percam conteúdo nem se sintam sós nesta fase de quarentena”, concluiu a secretária Tânia.

Também serão atendidas as crianças da Educação Infantil, Pré I e II.