Representando a Universidade Estadual do Norte do Paraná e os cursos de Letras/Inglês da instituição, os alunos Júlia Evelyn Rosa, do Campus Jacarezinho, Tiffany Gabriele Angelo Palugan e Leandro Ribeiro, do Campus Cornélio Procópio, irão participar como tutores da língua inglesa no Programa Ganhando o Mundo do Governo do Estado do Paraná, sendo orientados por profissionais graduados em nível de mestrado e doutorado.