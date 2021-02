Equipe conheceu jornal, vários trabalhadores rurais, representantes de classes, instituições financeiras e empresas

Vindos da França, engenheiros ambientais e florestais Cyprien Gosset , Gabriel Follin-Arbelet e Camille Navarette visitaram o npdiario nesta semana, em Santo Antônio da Platina. Estavam acompanhados do empresário Henrique Glovacki (diretor da SLB no Brasil), da engenheira ambiental Jullia Gaudêncio, da tradutora Júlia Poubel e do secretário municipal de Agricultura e Meio-ambiente , Luis Carlos da Silva (fotos).

A equipe manifestou estar impressionada com a forma afável e receptiva com que foi tratada e aparentava estranheza com tamanha delicadeza e elegância com a forma como os brasileiros tratamos os desconhecidos de outros países e culturas.

Curiosos, fizeram diversas perguntas – relacionadas à economia e comportamento – aos profissionais do jornal. Degustaram delícias gastronômicas regionais artesanais e industrializadas como queijo, doces de leite e figo, suco de maracujá, balas de café, crepioca, tapioca, entre outras.

Os visitantes da Europa Ocidental vieram perscrutar a região, entrevistando trabalhadores do campo e das zonas urbanas de Ribeirão Claro, Pinhalão, Santo Antônio da Platina, entre outras. São contratados da Kinomé.

Criada em 2005, Kinomé é uma empresa de Economia Social e Solidária que visa melhorar a vida dos seres humanos graças às árvores (segurança alimentar, acesso à água, criação de empregos…) e assim reverter a tendência mundial de desmatamento.

O objetivo de estar na região foi medir e melhorar o impacto social, nas regiões de atuação da empresa, a SLB que possui suas atividades no Paraná, e compreender sua participação nos impactos sociais e ambientais. Além disso, a empresa desenvolve seu modelo de negócio de madeira sustentável. Finalmente, atenderá e superará as exigências de sustentabilidade de seus investidores para permanecer como pioneira e referência no setor. Kinomé propõe uma dinâmica de evolução que vai além dos esquemas tradicionais de certificação.

A empresa, KINOMÉ, entrevistou mais de 70 pessoas ao longo dos últimos dias, entre elas trabalhadores rurais que trabalham na atividade florestal, vizinhos das propriedades, representantes de classes, representantes da igreja, prefeitos, representantes do meio ambiente, instituições financeiras e empresas comerciais, além de diferentes pessoas pela região.

A equipe esteve também na prefeitura platinense com o chefe do executivo, Professor Zezão e o secretário de Assistência Social, Cristiano Benedito Lauro.

Visitou também outros municípios como Ibaiti, Pinhalão e Ribeirão Claro.

Fotos: Vinícius Machado

Vídeo do Projeto:

O Grupo Kinomé desenvolve um projeto chamado Forest & Life onde motiva crianças, através de um projeto de educação pedagógico e ambiental promover o reconhecimento da importância do plantio de árvores. Neste projeto cada árvore plantada na França, fomenta o plantio de 2 árvores em diferentes países da África e América do Sul. Gerando assim 3 árvores para o planeta, criando uma ação pedagógica e conexão entre crianças de diferentes continentes que se comunicam e se conectam através do plantio de suas árvores, exercendo uma grande troca de conhecimento entre essas crianças.

Presente em 27 países, com sua rede de parceiros, Kinomé faz das árvores uma solução de desenvolvimento humano e econômico para as populações locais. Hoje, mais de 4,2 milhões de árvores já foram plantadas e protegidas, beneficiando diretamente 1,2 milhões de pessoas. A sede está localizada em Paris, capital da França.

Kinomé desenvolveu uma abordagem única através de mais de 80 intervenções nos últimos 15 anos nos 5 continentes A chave de entrada comum e o impacto de todas essas intervenções é a melhoria das condições de vida humana graças à árvore (Kinomé significa “o olho da árvore” em japonês). A força motriz, para gerar uma verdadeira mudança de paradigma, é o acompanhamento da evolução individual e coletiva (o “savoir-être”) de todas as partes interessadas.

A SLB do Brasil, dirigida por Henrique Glovacki, tem sua sede no Município de Santo Antônio da Platina, onde aplica toda sua experiência na produção de madeira de Eucalipto, produzida de forma sustentável em suas fazendas florestais certificadas pelo FSC. O Manejo Florestal adotado pela empresa, baseia se em um investimento de longo prazo, para o fornecimento de madeira sólida para produção de móveis e construção civil.

Buscando conhecer melhor sua atuação nas comunidades locais, espera compreender onde estamos, o que fazemos e o que podemos melhorar baseados em resultados ambientais e sociais que podem ser mensurados através de uma metodologia implementada pela Sociedade Francesa KINOMÉ.