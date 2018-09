American Group firma acordo milionário por fim de ação na Justiça Federal

Saldou dívidas tributárias da empresa

O empresário Lucas Leite Lima, da American Group, firmou um acordo milionário (cujo valor não foi divulgado) com a União para saldar dívidas tributárias da empresa e, dessa forma, regularizar sua situação fiscal junto à Justiça Federal de Londrina, conforme inquérito instaurado pela Polícia Federal em 2017.

O advogado Douglas Silveira da Rocha, que defende o empresário na ação, explica que “2017 foi um ano de muitos contratempos para a American Group”, o que gerou um déficit financeiro bastante superior ao planejado e levou a empresa a priorizar pagamentos de salários dos colaboradores, bem como de fornecedores, em detrimento do recolhimento de tributos, os quais, agora, estão sendo sanados.

“Passamos por um período de muita turbulência, assim como todas as grandes empresas estão sujeitas a passar. No entanto, não mediremos esforços para saldar nossos compromissos fiscais junto à União”, assegura Lucas Lima.