Ampliação do Posto de Saúde em Carlópolis

Projeto está avançado

As obras de Reforma e Ampliação do Posto de Saúde do Bairro Vista Alegre deverão ser concluídas ainda neste semestre.

Com o advento de novos núcleos residenciais no entorno do Vista Alegre, a população do bairro está crescendo, tornando necessária a ampliação da Unidade Básica de Saúde.

No valor de R$ 90.893,22, a reforma e ampliação vão permitir maior número de atendimentos, com conforto e funcionalidade aos pacientes, médicos e funcionários.

Outro propósito da reforma é aumentar a segurança contra furtos e vandalismo. Trata-se de parceria com Vereadores da Câmara de Vereadores através de emenda impositiva de recursos.