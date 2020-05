Ampliado sinal da TV aberta no Norte Pioneiro para ‘Aulas Paraná’

Transmissão digital nos canais 12.1, 12.2, 12.3 e 12.4

Os usuários de TV aberta de Santo Antônio da Platina e cidades vizinhas agora podem sintonizar a rede Record/RIC TV e encontrar o sinal perfeito das Aulas Paraná ( interessados maiores são Professores, Pedagogos e Alunos da Rede Estadual ). A RIC ganhou a concorrência para oferecer o serviço.

Segundo José Ricardo Celestino da Silva, diretor da Ki-Antenas (que está administrando a transmissão na região), está transmitindo digital no canal 12.1 e nos canais 12.2/12.3/12.4 .

“É só fazer uma busca automática de canais em sua TV, caso a sua TV não tiver Conversor tem que adquirir um para assistir”, afirmou ao agradecer o apoio que o prefeito Professor Zezão vem dando.

Ele disse que, se alguém tiver dúvidas, pode ligar para ele nos telefones (43 ) 3534-3401 ou (43) 9.9977-3401.

A Chefe do Núcleo Regional de Educação de Jacarezinho, Ana Molini, foi procurada, ficou satisfeita com a notícia e enalteceu o governador Carlos Massa Ratinho Junior.

Disse também que o Secretário Estadual da Educação e do Esporte, Renato Feder, já havia lhe adiantado os municípios do Norte Pioneiro que receberão o sinal neste primeiro momento: Abatiá, Andirá, Cambará, Ibaiti, Jacarezinho, Joaquim Távora, Jundiaí do Sul, Quatiguá, e também, claro, Santo Antônio da Platina. Ribeirão do Pinhal era o único que vinha recebendo antes dessa melhoria.