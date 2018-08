Amunop e Amunorpi buscam apoio com Cida e encaminham pautas municipalistas

Reunião foi nesta segunda-feira em Curitiba

Um conjunto de demandas municipalistas, a maioria incluída na pauta nacional dos prefeitos, foi o tema da reunião no Palácio Iguaçu, nesta segunda-feira, dia seis. O presidente da Associação do Municípios do Paraná (AMP) e prefeito de Coronel Vivida, Frank Schiavini, e prefeitos de todas as regiões do Estado apresentaram a série de temas e solicitaram a articulação e o apoio do governo para o encaminhamento em Brasília. Eles foram recebidos pela governadora Cida Borghetti.

Entre os assuntos estiveram mudanças na cobrança do Imposto Sobre Serviços (ISS); a indexação da folha de pagamento dos consórcios intermunicipais à folha das prefeituras; e as implicações da Lei Kandir e da Lei dos Precatórios aos municípios. Também foi discutida a implantação de uma nova sede da AMP.

“O diálogo permanente é a melhor forma de resolver os problemas dos municípios. Atuamos em conjunto em defesa dos interesses municipalistas porque precisamos olhar para as pessoas que vivem nas cidades e também para as próximas gerações”, afirmou a governadora.

O presidente da AMP explicou que os pleitos apresentados influenciam diretamente na arrecadação de recursos e nos pagamentos feitos pelos municípios. “São reivindicações importantes na pauta municipalista e que necessitam de uma articulação junto com o Estado. O governo se mostrou muito solícito com relação a essas pautas, foi uma reunião muito positiva”, disse Schiavini.

PRESENÇAS – Participaram da reunião o consultor da Confederação Nacional dos Municípios, Juarez Henrichs; o coordenador de Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado, Mauro Munhoz; e os presidentes das associações dos municípios de Campo Mourão (Comcam) Angela Kraus (prefeita de Farol), do Setentrião Paranaense (Amusep), André Luiz Bovo (São Jorge do Ivaí), do Vale do Ivaí (Amuvi), Beto Preto (Apucarana), do Norte Pioneiro (Amunorpi), Joás Michetti (Santana do Itararé), do Sudoeste do Paraná (Amsop) Moacir Fiamoncini (Santa Izabel do Oeste), da Cantuquiriguaçu, Jonatas da Silva (Laranjeiras do Sul), dos Campos Gerais (AMCG), José Sloboda (Jaguariaíva), Entre Rios (Amerios), Darlam Scalco (Pérola), do Médio Paranapanema (Amepar), Luiz Nicácio, do Norte do Paraná (Amunop), Amin Hannouche (Cornélio Procópio), do Litoral do Paraná (Amlipa), Roberto Justus (Guaratuba), do Centro-Sul do Paraná (Amcespar), Junior Brenatto (Inácio Martins), do Suleste do Paraná (Amsulep), Luís Biscaia (Mandirituba), do Noroeste do Paraná (Amunpar), Carlos Rossato (Paranavaí), e do Médio Noroeste do Paraná (Amenorte), Agnaldo Trevisan (prefeito de São Manoel do Paraná). Também presente Edimar Aparecido Pereira dos Santos, prefeito de Santa Cecília do Pavão.

Fotos: Orlando Kissner