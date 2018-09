Amunorpi comprou passagens aéreas para filho de ex-prefeito

Entidade não pagou e agora empresa exige receber os R$ 4.200,00

O presidente da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro, Joás Mochetti (foto) confirmou nesta terça-feira, dia 25, que em 2015 o filho do então prefeito de Pinhalão, Claudinei Benetti viajou de Londrina de avião para Cuiabá e, em seguida, Juína e Colniza (três municípios do Mato Grosso). As passagens foram compradas (mas não pagas) pela Amunorpi.



Agora, a operadora que vendeu e não recebeu quer a quitação via judicial (veja documentos) , só que Joás garante não pretender honrar o suposto compromisso até porque a entidade está sendo saneada e o passageiro em questão não tem nenhum vínculo com prefeituras da região, “fiz uma reunião com os prefeitos e nenhum deles aceitou que a Amunorpi pague”, revelou o presidente.

Há suspeita de que o rapaz teria ido visitar fazendas da família.

Ele e o pai foram procurados para comentar o caso, mas não foram localizados pela reportagem.