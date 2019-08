Amunorpi está de luto oficial por três dias

Informação do presidente da entidade

O presidente da Amunorpi (Associação dos Municípios do Norte Pioneiro), Sérgio Inácio Rodrigues (foto), por meio do npdiario e através de telefonema desde Brasília, onde se encontra nesta quarta-feira, dia 21, lamentou o falecimento da vice-prefeita de Cambará, Cláudia Batista (foto).

Ela, que também era secretária de Educação e primeira-dama do município, teve um infarto de madrugada e perdeu a vida. O sepultamento do corpo será hoje às 16 horas no cemitério local.

Sergião, como é conhecido, informou que a entidade está de luto oficial por três dias.

“Realmente, uma pessoa nova e dinâmica, falecer dessa maneira, entristecendo toda a nossa região… Nossos sentimentos ao prefeito Haggi Neto e aos familiares”, afirmou o presidente, que também é chefe do executivo de Pinhalão.